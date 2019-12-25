Умер писатель и журналист Владимир Бушин

Как отметили коллеги публициста, несмотря на почтенный возраст, он не только продолжал активно писать и публиковаться, но и сам вёл блог в соцсетях.

В возрасте 95 лет скончался писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны Владимир Бушин. Об этом сообщили в редакции "Литературной газеты", выразив соболезнования семье и близким писателя.

— На 96-м году жизни скончался известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Бушин. Он был хорошим другом нашей редакции, а в прошлом — сотрудником "Литературной газеты", — говорится в сообщении.

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в подмосковном селе Глухово (ныне территориально входит в состав города Ногинска). Практически сразу по окончании школы был призван в армию. С 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Был неоднократно награждён — медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кёнигсберга", "За победу над Германией", "За победу над Японией" и орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации окончил Литературный институт им. Горького. Работал в "Литературной газете", "Литературной России", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов". Публиковался в десятках газетах — "День", "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Патриот", "Молния", "Дуэль", "Своими именами" и других изданиях.