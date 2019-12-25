Эксперты рассказали, как безопасно запускать фейерверки без снега

В первую очередь пиротехнические средства должны быть сертифицированы. Контрафакт представляет повышенную опасность.

Новый год с каждым днём всё ближе, а снег в Центральной России не торопится выпадать. В связи с этим эксперты Фонда пожарной безопасности рассказали телеканалу "360", как безопасно запускать фейерверки в отсутствие снега.

Как объяснил эксперт фонда Константин Кузнецов, в первую очередь необходимо пользоваться исключительно качественной пиротехникой, приобретённой в специализированных магазинах. Любые контрафактные фейерверки являются источником повышенной опасности.

— Нигде не написано, что пиротехникой можно пользоваться только при наличии снежного покрова. Нет таких требований, но при этом есть рекомендации запускать пиротехнические изделия на максимальном расстоянии от человека, насколько это возможно, — отметил эксперт.

Он добавил, что пиротехнику необходимо запускать исключительно на открытом пространстве, а пусковое устройство должно быть тщательно укреплено во избежание опрокидывания. Для этого эксперт посоветовал использовать любые подручные предметы, например камни, палки и строительные отходы.

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