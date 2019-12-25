На "самую грустную вечеринку планеты" не пришли даже слоник, свинка и собака

Сцена оказалась совершенно пуста, как, впрочем, и отведённое для зрителей пространство.

Гражданский журналист Лайфа отправился на "самую грустную вечеринку планеты" в парк Универсиады на острове Татышев в Красноярске и не застал никого. Даже неунывающие слоник, свинка и собака, которые выступали в одиночестве, не пришли.

Выступления должны были продолжаться до 29 декабря, но их отменили из-за отсутствия зрителей.

Напомним, видео "самой грустной вечеринки на планете" появилось в Сети 23 декабря. Кадры с выступающими на сцене в полном одиночестве слоником, свинкой и собакой стали мемом. В красноярской мэрии списали неявку зрителей на морозную погоду и рабочие дни. Впрочем, организаторы заверили, что неунывающих артистов без гонорара не оставят.