Новой главой Госбюро расследований Украины станет юрист-косметолог

Во время президентской гонки Венедиктова была советником украинского лидера по правовым вопросам.

Госбюро расследований Украины возглавит депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова. Об этом сообщает портал "Украина.ру".

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР). Согласно документу, свои полномочия досрочно прекратили глава ведомства Роман Труба и его заместители. Также по новому закону ГБР поменяет статус и станет государственным правоохранительным органом.

Отмечается, что Ирина Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Она создала собственную научную школу и специализируется на конституционализме, развитии гражданского общества, частном и международном праве. Была советником Зеленского по правовым вопросам во время президентской кампании.

Кроме того, Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов в Харькове.

Высокий пост от Зеленского ранее получила даже звезда КВН из 90-х.