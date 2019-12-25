Новой главой Госбюро расследований Украины станет юрист-косметолог

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Во время президентской гонки Венедиктова была советником украинского лидера по правовым вопросам.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2728102170536034&set=pb.100000088343654.-2207520000..&type=3&theater" target="_blank">Ирина Венедиктова</a></p>

Госбюро расследований Украины возглавит депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова. Об этом сообщает портал "Украина.ру".

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР). Согласно документу, свои полномочия досрочно прекратили глава ведомства Роман Труба и его заместители. Также по новому закону ГБР поменяет статус и станет государственным правоохранительным органом.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2728102170536034&set=pb.100000088343654.-2207520000..&type=3&theater" target="_blank">Ирина Венедиктова</a></p>

Отмечается, что Ирина Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Она создала собственную научную школу и специализируется на конституционализме, развитии гражданского общества, частном и международном праве. Была советником Зеленского по правовым вопросам во время президентской кампании.

Кроме того, Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов в Харькове.

Высокий пост от Зеленского ранее получила даже звезда КВН из 90-х.

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