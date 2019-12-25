Турецкий повар рассказал о планах испечь Путину торт в виде ракеты "Сармат"

Кондитер хотел бы познакомить россиян с традиционными турецкими пирогами и провести мастер-класс в России.

Турецкий повар Хасан Аджар планирует испечь для Владимира Путина торт в виде ракетного комплекса "Сармат" и вручить ему в рамках личной встречи, сообщает РИА "Новости".

— Я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на приём не только с горячими пирожками, но и с тортом метровой длины в виде ракеты "Сармат", — рассказал повар.

Он добавил, что соответствующее письмо уже отправил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Повар выразил надежду на то, что в Кремле помогут организовать такую встречу.

Помимо этого кондитер признался, что хочет познакомить россиян с турецкими национальными пирогами — бёреками, проведя мастер-класс в Москве. Он добавил, что сейчас ведёт работу над новым рецептом, который будет называться "Путинские бёреки".

Полгода назад Хасан Аджар отправил российскому президенту пирог в честь поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогда пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле будут рады такому подарку из Турции.