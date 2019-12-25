Единственный волк Бельгии растерзал кенгуру

Специалисты забрали образцы ДНК с места нападения хищника и пообещали позже объявить, виновен ли Август.

В бельгийской коммуне Бален волк пробрался в загон с кенгуру и растерзал одно из животных. По мнению экологов, на сумчатых напал Август — волк, который стал первым из своего вида, замеченным на территории Бельгии за последнее столетие.

По словам представителя экологической организации Landschap Яна Лоса, при нападении хищника ещё одно сумчатое было ранено.

— Специалисты Института изучения природы и леса забрали образцы ДНК с места нападения. В январе будет установлено, виновен ли волк Август, — сообщила пресс-служба природоохранной организации Welkom Wolf.

Если виновность Августа не подтвердится, это будет говорить о появлении в Бельгии второго волка. Однако экологи утверждают, что найденные у загона с кенгуру следы принадлежат именно "волку-первооткрывателю". По их мнению, несколько дней назад именно он убил двух овец.

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