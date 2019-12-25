В американском городе сняли запрет на игру в снежки, который действовал 57 лет

В городе Уосо, штат Висконсин, намерены снять запрет на игру в снежки. Об этом сообщил глава местной администрации. На "Ютубе" опубликовали видео, как полицейские и чиновники играют в снежки в подтверждение того, что запрета больше не будет.
Такое странное ограничение действует в городе с 1962 года. Всё дело в том, что закон приравнивает снежки к камням. Поэтому прежде власти решили, что во время их бросания люди могут получить тяжёлые травмы.
Как рассказали правоохранительные органы, за последние 15 лет из-за игры в снежки выписали около десяти штрафов.
Ранее Лайф сообщал, что суд запретил американцу хвастаться "метанием игуаны".
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