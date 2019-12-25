Настоятель Нотр-Дама заявил о большой вероятности обрушения собора

Строительные леса, установленные до апрельского пожара, могут обвалиться на своды, заявил настоятель собора Парижской Богоматери архипресвитер Патрик Шове.
Собор всё ещё настолько хрупок, что есть 50%-ная вероятность того, что строительные леса нанесут непоправимый ущерб. Соответственно, есть 50% шанса, что этого не произойдёт. Крыша, которая удерживала всю готическую структуру в равновесии, обвалилась внутрь во время пожара, а оставшиеся своды крайне уязвимы.
— На сегодняшний день можно предположить, что у нас есть 50%-ный шанс того, что нам удастся спасти собор. Но есть и 50%-ный риск того, что строительные леса рухнут на три свода. Как видите, здание очень хрупкое, — приводит слова настоятеля агентство "Ассошиэйтед пресс".
Также он сообщил, что реставрационные работы не начнутся, вероятно, до 2021 года. Самая сложная их часть — безопасно для здания убрать всё лишнее. Ещё через три года, как надеется Патрик Шове, посетители смогут наконец войти внутрь. Но полная реставрация займёт гораздо больше времени.
Печаль привносит и тот факт, что в соборе впервые за более чем 200 лет не будет вестись рождественская служба. В последний раз такое случилось в конце XVIII века из-за французской революции.
Напомним, что 15 апреля текущего года в соборе Парижской Богоматери случился страшный пожар, в результате которого полностью сгорела кровля и упал главный шпиль. При тушении сильно пострадал один пожарный. Лайф рассказал некоторые факты из истории древней святыни.
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