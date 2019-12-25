Путин поручил возродить производство российских документальных фильмов

Отчёт о проделанной работе премьер-министру нужно предоставить до 30 марта 2020 года.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разработать предложения по возрождению в стране государственного производства документальных и научно-популярных фильмов. Процесс должен осуществляться в том числе с использованием имущества российских киностудий, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Такие поручения российский лидер дал после встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа, которая состоялась в октябре.

— Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ, — отмечается в документе.

Также президент поручил построить учебную киностудию при образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида-Арт". Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 30 марта 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что Путин произвёл кадровые перестановки в МВД, МЧС, ФСИН и СКР.