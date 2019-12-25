Хабиб Нурмагомедов подарил iPhone казахскому мальчику без ног

Всемирно известный российский спортсмен пообщался с подростком и сыграл с ним в футбол.

Чемпион мира UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подарил одному из своих болельщиков iPhone. Речь идёт об одиннадцатилетнем Али Турганбекове из Нур-Султана, который родился без ног. Своими впечатлениями от встречи мальчик поделился в Instagram.

В ответ на дорогой подарок парень подарил спортсмену футбольный мяч с автографами футболистов французского клуба "Пари Сен-Жермен". В рамках встречи российский боец ММА пообщался с подростком и сыграл с ним в футбол.

— Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок, но ещё более ценными я считаю человеческие качества: внимание, отзывчивость, доброту души и простоту таких уважаемых и великих чемпионов, как Хабиб Нурмагомедов, — написал мальчик в Instagram.

Ранее Лайф рассказывал, что непобеждённый чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с подростком из Краснодарского края, исполнив его мечту.