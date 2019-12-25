СМИ: Китай испытал баллистическую ракету, способную достичь любой точки США

Пуск проводился с атомной подводной лодки класса 094 "Цзинь". За ним наблюдали американские военные.

Китайская армия в воскресенье провела лётные исследования новой баллистической ракеты морского базирования, которая может "поразить любую цель на всей территории Соединённых Штатов". Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на внутренний источник, близкий к военному делу.

Пуск новой ракеты класса JL-3 проводился в заливе Бохайвань, северо-запад страны. Уточняется, что полёт в западном направлении зафиксирован американским разведывательным спутником.

Также источник, военный офицер в отставке, считает, что данные испытания можно рассматривать как "угрозу мирному времени", и отмечает, что они проходят на фоне растущих опасений по поводу того, что Северная Корея готовит пуск собственной ракеты. Возможно, уже в среду.