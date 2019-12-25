У писателя-фантаста нашли оружейный склад со взрывпакетами

Сам автор, судя по его фотографиям в социальных сетях, очень уважает оружие и интересуется его историей.

У Александра Конторовича, российского писателя-фантаста, полицейские нашли дома целый оружейный арсенал. Об этом сообщает Mash.

В его доме на Мосфильмовской при обыске обнаружили сразу десять ручных гранат, взрывпакеты и запалы. По данному делу проводится проверка.

Александр Конторович — автор многочисленных фантастических боевиков про "попаданцев", людей, которые по тем или иным причинам оказались в другой исторической эпохе или даже в ином мире. В число его произведений входят, например, цикл "Рыцарь в серой шинели" про эксперта-криминалиста, попавшего в мир меча и магии, и "Чёрные бушлаты", главным персонажем которого стал ветеран Афганской войны, перенесённый неведомым волшебством в 1941 год.

По его свидетельствам, Конторович с 1996 года занимался разработкой средств и методов борьбы с терроризмом и получил шесть патентов в этой области. С 2000 года является советником одного из структурных подразделений "Альфы". Иногда выезжает в горячие точки в качестве инструктора.