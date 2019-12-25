Путин вышел на лёд Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги — видео

Президент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который проходит на Красной площади.

Глава государства вышел на лёд в красной форме. В составе его команды выступают прославленные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Алексей Касатонов, Александр Могильный и другие. Кроме того, за красных играет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

За команду в белой форме выступают губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьёв, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.