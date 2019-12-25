Александр Емельяненко рассказал, что брат просил не говорить о нём

Он был осуждён на четыре с половиной года за изнасилование домработницы, но вышел раньше по УДО.

О своём брате, Фёдоре, многократный чемпион России и чемпион Европы по самбо Александр Емельяненко рассказал в интервью каналу "Мир 24".

По его словам, Фёдор, четырёхкратный чемпион ММА в тяжёлом весе, "не пытался помочь" своему младшему брату, когда тот отбывал наказание в тюрьме.

— Нет, не пытался [помочь]. Мы не общаемся с ним, да и не хотелось бы с ним разговаривать. Когда мы с ним последний раз говорили, он меня попросил, чтобы я про него ничего не говорил, — рассказал Александр.

Про судебный процесс он сказал, что это очередное сфабрикованное дело и что никакого изнасилования не было. Посадили его за некое другое дело, подробности которого не раскрываются. Заявительницу, по его словам, хоть и поймали на лжи, но пресса этот факт освещать не стала.

— Сначала был первый скандал, пресса прибежала. А потом выяснили, что заявительницу поймали на лжи. Дело закрыли, а вот опровержение никто не дал, — сообщил Александр.

На девушку он зла не держит.

Ранее Лайф писал, что пьяного Емельяненко задержали в Кисловодске в марте. В суде спортсмен признал, что сел за руль нетрезвым. Однако, по словам Александра, он не оказывал сопротивления при задержании. В итоге суд признал его виновным и лишил водительского удостоверения на полтора года, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей. В суде он заявил, что сотрудники полиции сами спровоцировали его.