Захарова обвинила генсека ООН в игнорировании проблемы с невыдачей виз россиянам

При этом она отмечает, что именно генеральный секретарь должен выступать гарантом соблюдения правил и соглашений внутри организации.

США грубо нарушают Устав ООН, манипулируют с выдачей виз российским членам организации в Нью-Йорке, пользуясь этим в качестве своеобразного административного ресурса для продвижения своих представителей при абсолютном игнорировании ситуации генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом завила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она утверждает, что российские офицеры, назначенные решением генсека в подразделения Секретариата ООН, занимающиеся военной тематикой, почему-то вынуждены месяцами, а в отдельных случаях и больше года, ждать выдачи визы в США, где располагается штаб-квартира организации.

Захарова также отметила, что имеют место случаи, когда США прибегали к практике недобросовестной конкуренции и без причин не продлевали визу уже работающим в ООН россиянам, фактически вынуждая их завершать контракт и уезжать.

— Примечательно, что всё это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН А. Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединёнными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН, — приводит слова Захаровой пресс-служба российского МИД.

При этом она подчёркивает, что именно генсек выступает гарантом соблюдения регламентирующих работу организации документов, а также условий работы и прав сотрудников.

Ранее Лайф сообщал, что Захарова назвала причину сложных отношений между Россией и Польшей.