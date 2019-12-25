В Ставрополе из колонии-поселения сбежали двое заключённых

Сообщается, что они были осуждены по статье "Кража" и переведены из колонии общего режима по решению суда.

ФСИН разыскивает двух заключённых, покинувших территорию колонии-поселения ИК-6, расположенной в Курском районе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своём официальном сайте.

В сообщении указано, что отсутствие Чернова Залима Аскеровича (44 года) и Михайлина Александра Геннадьевича (46 лет) сотрудники колонии обнаружили на вечерней проверке 16 декабря, но начавшиеся поиски успехом не увенчались.

Заключённые были осуждены Октябрьским районным судом по статье 158 "Кража" и переведены из колонии общего режима в колонию-поселение. На официальном сайте указаны их приметы.

Также отмечено, что, согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, на территории колонии-поселения осуждённые имеют право передвигаться по территории в часы от подъёма до заката без охраны, иметь при себе деньги и ценные вещи. Кроме того, с разрешения администрации учреждения могут перемещаться без надзора вне колонии-поселения. Но только в пределах муниципального образования, на территории которого расположено учреждение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением.