На севере Армении из-за утечки газа погибла семья из четырёх человек

В одной из квартир армянского города Алаверди найдены тела супружеской пары и двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-центр следственного комитета Армении.

Сообщается, что днём 25 декабря со станции скорой помощи города Алаверди, расположенного в 145 километрах к северу от Еревана, в полицию поступил звонок о том, что в квартире скончалось четыре человека. Уже на месте следственная группа нашла тела супругов, а также их несовершеннолетних детей (2002 и 2004 года рождения).

По данным пресс-службы, при осмотре квартиры оперативники также обратили внимание на включённую газовую печь, газосигнализатор которой не был подключён к сети.

Sputnik Армения отмечает, что, несмотря на распространившуюся в СМИ версию о том, что именно утечка газа погубила целую семью, в полиции этот факт не подтвердили. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 279 "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" Уголовного кодекса Республики Армения. Но эту версию предстоит проработать.

Также новостное агентство приводит слова соседки погибших. Она считает, что именно газ стал причиной смерти. Женщина слышала, "как соседи кричат, просят о помощи", а после, когда удалось войти в квартиру, увидела погибших.

— Ребёнок лежал на матери, а рядом обнаружили разбитую чашку и разлитую воду. Мы думаем, что ребёнок заметил состояние мамы, захотел дать ей воды, но не успел... — рассказала журналистам соседка.

Лайф напоминает, что установка детекторов утечки газа зачастую жизненно необходима, но даже на такой сфере, от которой зависит здоровье людей, всё равно паразитируют мошенники. Ранее в Армении уже произошла похожая трагедия, когда газом отравились бабушка и её внуки.