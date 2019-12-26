Вице-премьер Голодец возглавила Совет по развитию физкультуры и массового спорта

Первым председателем утверждённого 25 декабря Совета по развитию физкультуры и спорта при Правительстве РФ стала вице-премьер Ольга Голодец. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Главной задачей совета станет обсуждение лучшей практики развития спорта в России, поддержка значимых спортивных проектов, рассмотрение актуальных вопросов и вопросов поддержки спорта и физической культуры со стороны государства.
Основной целью создания совета является выработка согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физкультуры и массового спорта в России.
Состав совета насчитывает 28 человек, которых назначает правительство. Известно, что заместителем председателя совета был назначен министр спорта Павел Колобков.
Ранее Лайф сообщал, что Россия заняла первое место в медальном зачёте на Сурдлимпийских играх.
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