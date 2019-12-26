Новак — о "Северном потоке — 2": Достроят независимо от санкций

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Фото © Nord Stream 2

Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью РБК заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на санкции западных стран.

Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы, — заявил Новак.

Он также подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, что судно Allseas не сможет завершить работы по возведению трубопровода. Работы были приостановлены для того, чтобы получить разъяснения у Минфина США относительно возможных санкций.

Напомним, ранее в США был принят закон о военном бюджете страны, который включал в себя санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". В этой связи швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.

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