Новак — о "Северном потоке — 2": Достроят независимо от санкций

Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью РБК заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на санкции западных стран.

— Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы, — заявил Новак.

Он также подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, что судно Allseas не сможет завершить работы по возведению трубопровода. Работы были приостановлены для того, чтобы получить разъяснения у Минфина США относительно возможных санкций.

Напомним, ранее в США был принят закон о военном бюджете страны, который включал в себя санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". В этой связи швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.