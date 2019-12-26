Грузия ограничила выезд грузовиков в Россию из-за снегопада

Автомобильная дорога Гудаури — Коби, ведущая к границе с Россией, закрыта для движения прицепного и полуприцепного транспорта из-за сильного снегопада и образовавшегося на дороге гололёда. Об этом сообщила пресс-служба грузинской полиции.

— Из-за обильного снегопада и гололёда передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке Гудаури — Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница с РФ) запрещено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для других видов транспорта ограничений движения на данном участке нет, на месте работают экипажи патрульной полиции. Водителей призывают "максимально" соблюдать правила дорожного движения.

В середине августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что Тбилиси намерен построить новое скоростное шоссе в Россию, которое к тому же будет короче связывающей страны сейчас Военно-Грузинской дороги.