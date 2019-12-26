Сирия готовится подать иск против США за разграбление нефти

Советник президента заявила, что стране крайне важно противостоять американскому экономическому и политическому давлению.

Дамаск изучает варианты, которые позволят стране юридически обойти нюансы закона "Цезарь" и освободить нефтяные месторождения от американского и иного присутствия. Об этом в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen сообщила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

— Сирия рассматривает варианты, которые позволят подать иск против США за разграбление нефти на сирийской земле, — сказала она.

Закон "Цезарь" она назвала "противоправным" и "несправедливым", а также отметила, что сирийскую территорию и области нефтяных месторождений освободят от "американского и иного присутствия".

Закон "Цезарь", он же Акт о защите гражданского населения Сирии "Цезарь" (Caesar Syria Civilian Protection Act), предполагает введение санкций США против организаций и лиц, подозреваемых в сотрудничестве с сирийским Центробанком или государственными компаниями транспортного или энергетического сектора Сирии. А также санкционирование представителей режима Башара Асада.

Ранее Лайф писал, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии способны защитить месторождения нефти за Евфратом от ИГИЛ*. По его словам, военные части США помогают защищать эти месторождения. Также Иран предложил помощь Сирии с выводом войск США из страны.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.