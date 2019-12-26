Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Популярный норвежский писатель Ари Бен, до 2016 года состоявший в браке с дочерью короля страны, у которой от него трое детей, покончил с собой на 48-м году жизни. Об этом сообщает телекомпания NRK.

— С великой грустью королева и я выступили против сообщения о кончине Ари Бена. Ари уже много лет является важной частью нашей семьи, и мы тепло помним его. Мы благодарны, что узнали его. Мы скорбим о том, что наши внуки потеряли своего дорогого отца — и мы глубоко сочувствуем их родителям и братьям и сёстрам, — приводит телекомпания слова короля Норвегии и его супруги.

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.

Литературный успех пришёл к Ари Бену пришёл в 1999 году, первое издание его рассказов "Грустный как ад" было распродано тиражом более 100 тысяч экземпляров.

В 2002 году он женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году, но уже в 2016-м они развелись, за это время у пары родилось три дочери. Весной текущего года Она спустя долгое время опубликовала фотграфию со своим новым бойфрендом, которым оказался темнокожий шаман из США.