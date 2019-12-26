ВЦИОМ: Более 20% россиян пригласили бы Путина за новогодний стол

В списке самых желанных политиков в гостях также оказались Владимир Жириновский и Дмитрий Медведев.

Более пятой части россиян хотела бы видеть за своим новогодним столом в качестве гостя президента России Владимира Путина. Такие данные приводит ВЦИОМ, результаты опроса которого публикует ТАСС.

Отмечается, что в гостях главу государства желали бы видеть 22% респондентов. Ещё 12% пригласили бы за новогодний стол Владимира Жириновского, а 4% позвали бы Дмитрия Медведева.

По 3% опрошенных пригласили бы Сергея Шойгу, Геннадия Зюганова и Сергея Лаврова. Любопытно и то, что почти половина респондентов заявили, что не позвали бы ни одного из политиков к себе за стол.