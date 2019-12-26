Россия готова продавать газ любой украинской компании

Это значит, что стоимость будет ниже, чем сейчас, когда Украина закупает газ у европейских поставщиков.

Россия согласна продавать газ не только "Нафтогазу", но любой украинской компании напрямую по рыночной цене, заявил Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью для РБК.

Он отметил, что украинское законодательство не запрещает другим компаниям закупать газ у России, и озвучил два варианта: продолжать заказывать газ у европейских трейдеров по реверсу или обратиться к российскому рынку.

— Цена будет рыночной: для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по реверсу (у европейских трейдеров, которые его поставляют по экспортным трубопроводам в обратном направлении. — Прим. Лайфа) у посредников, — заявил Новак в интервью.

Это не первое обращение Новака к компаниям Украины. Ранее он уже предлагал поставлять российский газ напрямую на внутренний рынок, а не через реверс. Также о готовности работать и по транзиту, и по прямым поставкам сообщал президент РФ Владимир Путин.