Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году

Ключевыми событиями 2019 года, по мнению россиян, стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

— Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%), — говорится в исследовании.

Главными же событиями международного масштаба россияне считают положительные изменения ситуации в Сирии — 9%, а также состоявшиеся весной выборы президента Украины и его встречу с Владимиром Путиным на саммите в Париже — по 3%.

Самыми "скандальными" событиями 2019-го участники опроса назвали отстранение российских спортсменов от соревнований (7%), коррупцию и пенсионную реформу — по 4%. А главные победы года, по мнению россиян, были достигнуты в фигурном катании — так заявили 7% респондентов, в Сирии — 5% и в строительстве Крымского моста — 2%.

Опрос был проведён методом телефонного интервью в ноябре — декабре 2019 года, в нём приняло участие 1600 россиян старше 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Лайф сообщал, что более 20% россиян хотели бы видеть у себя за новогодним столом президента Владимира Путина.