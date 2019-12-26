ВЦИОМ назвал писателя года в России. Спойлер: он помнит "чудное мгновенье"

Классические произведения Александра Сергеевича не теряют популярности, о чём говорят ответы сограждан.

В ходе телефонного опроса 2% россиян на вопрос: "Кого бы вы могли назвать писателем года в России?" — ответили фамилией известного поэта и основоположника современного русского литературного языка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник во ВЦИОМе.

1% респондентов назвали Дарью Донцову, Виктора Пелевина и Захара Прилепина.

Вариант "Другое" выбрали 5%, а 84% опрошенных затруднились с ответом. Всероссийский опрос проводился в ноябре — декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет при помощи телефонного опроса.

Ранее ВЦИОМ выяснил, о чём мечтают россияне, кто любит зиму, в какие моменты люди испытывают ни с чем не сравнимое счастье и кого из видных политиков респонденты хотели бы пригласить за новогодний стол.