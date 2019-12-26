В США разрабатывают стратегию информационной войны с Россией

По данным журналистов, главной мишенью американцев могут стать высокопоставленные российские чиновники и военные.

Кибернетическое командование США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развёрнута против России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, американских военных очень сильно беспокоит возможное вмешательство РФ в выборы президента США 2020 года, поэтому они занялись разработкой способов противодействия "внешним угрозам". Отмечается, что главной мишенью в этом случае станет российское руководство высокого уровня.

— Это посылает достоверные сигналы ключевым лицам, принимающим решения, что они уязвимы, если они предпринимают определённые состязательные действия [против США], — заявил журналистам не названный источник.

Подчёркивается, что от официального подтверждения данной информации отказались как в Пентагоне, так и в самом Киберкомандовании.

Вмешательство России в выборы США — существующее лишь на словах американских чиновников явление, факт наличия которого во время прошлых выборов президента США и ещё два года после них пытался доказать назначенный спецпрокурор Роберт Мюллер, но потом признал, что расследование ничего не выявило.

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