Рогозин объяснил, почему он возобновил переговоры с NASA о станции около Луны

До недавнего времени не было точно известно, присоединится ли Россия к строительству орбитальной станции или же приступит к созданию собственного нацпроекта.

"Роскосмос" решил вернуться к переговорам с NASA, чтобы сохранить бесперебойное функционирование окололунной станции Deep Space Gateway. Ближайшая встреча состоится ближе к весне грядущего года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА "Новости".

Он пояснил, что компания тщательно взвесила все "за" и "против", учитывая интересы сохранения станции и её "бесперебойного функционирования".

В среду стало известно, что "Роскосмос" готов возобновить переговоры с NASA по поводу участия в разработке и строительстве станции Gateway около Луны. Ранее официальный представитель корпорации Владимир Устименко заявил, что слухи о выходе РФ из переговоров с NASA по окололунной станции беспочвенны.