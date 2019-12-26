Глава "Транснефти" ответил Лукашенко на угрозы "конфисковать" две трубы

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Республика, если потребуется, "конфискует" две трубы нефтепровода "Дружба" для прокачки нефти реверсом через Польшу, несут в себе политический характер. Такое мнение в беседе с "РБК" выразил глава "Транснефти" Николай Токарев.

— Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят, — заявил Токарев.

По его словам, такие решения требуют, прежде всего, экономической проработки, а без должного анализа никто их принимать не будет. Также Токарев обратил внимание, что озвученные Лукашенко предложения по реверсу через Польшу могут существенно увеличить логистические затраты.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не та страна, которая будет что-то навязывать силой, поэтому белорусские партнёры вольны воспользоваться любыми альтернативами.