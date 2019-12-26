ВЦИОМ рассказал, сколько россияне готовы потратить на празднование Нового года

А ещё о том, что желания и возможности относительно подарков совпадают далеко не всегда.

Россияне планируют потратить на празднование Нового года примерно 10,5 тысячи рублей, что на три с половиной тысячи меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся у агентства материалы социального опроса от ВЦИОМа.

В сообщении указано, что на подарки наши сограждане собираются потратить около 4,2 тысячи рублей, накрыть праздничный стол обойдётся в 3,9 тысячи, а на 2,4 тысячи рублей россияне хотели бы сходить на ёлку, в кино или театр.

Спросили респондентов и о праздничных подарках. 17% не собираются никому ничего дарить. В списке планируемых презентов есть сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (21%), а также деньги (14%).

Треть опрошенных (31%) не хотели бы получить подарки на Новый год. В качестве самого желанного презента россияне назвали путёвку на отдых (11%). Следом идут билеты в театр или на концерт, ужин в ресторане и деньги (10%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, о чём мечтают россияне, кто любит зиму, в какие моменты люди испытывают ни с чем не сравнимое счастье и кого из видных политиков респонденты хотели бы пригласить за новогодний стол.