Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Отмечается, что достигнутые соглашения носят очень компромиссный характер, поскольку изначально позиции сторон значительно разнились.

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.

— "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы, — приводит издание слова министра.

Он отмечает, что объём транзита, который отмечен в протоколе, — 40 миллиардов кубометров — является компромиссным, поскольку Киев предлагал и больший срок контракта и большие объёмы прокачки газа, при этом в случае необходимости они могут быть увеличены.

По словам Новака, Россия также готова рассмотреть своё участие в модернизации ГТС Украины. Он напомнил о существовании некоторых договорённостей между странами в этом направлении ещё со времён Леонида Кучмы, но добавил, что пока этот вопрос более детально не обсуждался.

Ранее Лайф сообщал, что Россия готова продавать газ любой украинской компании.