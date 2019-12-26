Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК.
— "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы, — приводит издание слова министра.
Он отмечает, что объём транзита, который отмечен в протоколе, — 40 миллиардов кубометров — является компромиссным, поскольку Киев предлагал и больший срок контракта и большие объёмы прокачки газа, при этом в случае необходимости они могут быть увеличены.
По словам Новака, Россия также готова рассмотреть своё участие в модернизации ГТС Украины. Он напомнил о существовании некоторых договорённостей между странами в этом направлении ещё со времён Леонида Кучмы, но добавил, что пока этот вопрос более детально не обсуждался.
Ранее Лайф сообщал, что Россия готова продавать газ любой украинской компании.
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