ВЦИОМ: Половина россиян считают Путина политиком года

Также по итогам опроса центр сформировал рейтинг спортсменов, актёров, журналистов, музыкантов, телесериалов и кинофильмов.

46% россиян назвали президента Российской Федерации Владимира Путина политиком года, сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы ВЦИОМа.

Вслед за президентом с большим отрывом идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%).

Среди упомянутых россиянами спортсменов первое место в пятёрке занимает Хабиб Нурмагомедов (7%). Остальные позиции достались фигуристке Алине Загитовой (7%), футболисту Артёму Дзюбе (6%), бойцам Александру и Фёдору Емельяненко, фигуристке Евгении Медведевой (по 4%).

По данным ВЦИОМа, чаще всего среди актёров респонденты вспоминали Александра Петрова и Константина Хабенского (по 4%), а также Алису Фрейндлих, Владимира Машкова и Сергея Безрукова (по 3%). Лучшими кинофильмами уходящего года, по версии опрошенных, стали "Т-34" (6%) и "Ржев" (2%). Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачёва как музыканты года получили по 5% симпатий, а в рейтинге писателей уверенно лидирует Александр Сергеевич Пушкин (2%). 1% опрошенных единогласно вспомнили про Захара Прилепина, Дарью Донцову и Виктора Пелевина.

5% сограждан решили, что звания самой популярной телепередачи года достоин "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" от канала "Россия-1". Этот же канал назвали самым лучшим СМИ (5%) наравне с НТВ и Первым каналом (4%). Кстати, Владимир Соловьёв (7%) стал журналистом года, по версии опрошенных, несколько обогнав Юрия Дудя и Ольгу Скабееву (по 3%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, о чём мечтают россияне, кто любит зиму, в какие моменты люди испытывают ни с чем не сравнимое счастье и кого из видных политиков респонденты хотели бы пригласить за новогодний стол.