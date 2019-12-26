Пугачёва с семьёй снялась в новогоднем фильме Ивлеевой

Известная российская певица Алла Пугачёва вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми приняла участие в съёмках новогоднего фильма блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом Примадонна рассказала подписчикам в "Инстаграме".

— Смотрите весёлый, лёгкий новогодний фильм! Уже на Ютубе! — написала Пугачёва.

Примадонна в картине сыграла саму себя, хозяйку дома, к которой пришли звёздные гости, и она угощает их праздничными блюдами, шутит и поёт.

В юмористическом ролике главные роли исполняют Максим Галкин, Настя Ивлеева и Киевстонер — они играют простых людей, которые едут в вагоне электрички в Москве 31 декабря. Каждый из них о чём-то мечтает и по ходу повествования мечты сбываются для каждого из героев.

В картине также снялись Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Гоша Куценко, Мария Миногарова, Кристина Орбакайте, Юлия Зиверт.

Ранее Пугачёва рассказала, как популярность сломала её мечту.