В Приморье осудили за взятку экс-главу компании, строившей дома для военных

Кроме реального срока ему также был назначен штраф в размере 45 миллионов рублей.

Советский районный суд Владивостока осудил на девять лет главу компании "Приморкрайстрой" Игоря Сологуба за получение взятки на строительстве микрорайона для военных, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Установлено, что глава компании получил от коммерческого директора другой фирмы взятку в 2 миллиона рублей, которая была частью взятки в 9 миллионов.

Кроме того, суд назначил Сологубу штраф в размере 45 миллионов рублей. Ближайшие девять лет он проведёт в колонии строгого режима.