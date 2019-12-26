Двое мужчин и подросток ранены в результате стрельбы на востоке Франции

По данным журналистов, стрелки произвели 15 выстрелов по прохожим, а затем скрылись.

Двое мужчин и 14-летний подросток получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в городе Безансон на востоке Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Согласно сообщениям полиции, около 19:15 по местному времени (21:15 мск) трое или четверо людей в капюшонах напали с автоматическим оружием на двух мужчин. Один из пострадавших получил несколько ранений в грудь и находится в критическом состоянии, у второго ранение бедра.

После этого нападавшие убежали с места происшествия, но дальше им на пути попался подросток на скутере. Он получил лёгкое ранение и был доставлен в больницу родственниками.

Кроме того, под днищем машины, которая стояла около жертв, была найдена боевая граната. Для её обезвреживания были вызваны сапёры, ведутся поиски стрелков.

Ранее Лайф сообщал, что неизвестный расстрелял бизнесмена в центре Киева.