Дипломата в своё время очень впечатлила речь Владимира Путина в бундестаге вскоре после трагедии 11 сентября 2001 года.

Европейский союз потратил время впустую, не приняв предложений Владимира Путина, заявила бывшая министр иностранных дел Карин Кнайсль в интервью РИА "Новости" в рамках программы, посвящённой 20-летию со дня прихода президента России к власти.

Программа включает в себя серию интервью с известными людьми, которые долгое время знают Владимира Путина.

Кнайсль призналась, что её сильно впечатлила речь Путина, произнесённая им в немецком бундестаге 25 сентября 2001 года. На выступлении перед немецкими министрами он тогда сделал акцент на том, что Россия — европейская страна, но большинство важных решений общемирового уровня принимается без её участия. Президент призвал отказаться от стереотипов и клише холодной войны и совместно обеспечивать безопасность населения Европы и мира в целом, а также стать равноправными партнёрами для создания современной, прочной и устойчивой архитектуры безопасности.

— Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперёд. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время, — заявила Кнайсль.

Идею сотрудничества России и Европы президент перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Об этом Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018". Глава государства заверил россиян, что с тех пор не менял своего мнения по этому вопросу.

Сама Кнайсль говорит, что её дружба с российским президентом началась достаточно давно — 18 лет назад. В августе 2018 года он посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии и оставил автограф на белоснежном кабриолете. Автомобиль позже продали на благотворительном аукционе.