Эксперты рассказали, как готовить праздничный салат, чтобы потом не отравиться

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Фото © Донат Сорокин / ТАСС

Отмечается, что лучшими в вопросе хранения эксперты называют блюда из маринованных, квашеных и солёных овощей.

Срок жизни новогодних салатов крайне недолог — не более суток, поэтому заправлять их майонезом или соусом лучше в последний момент, перед подачей на стол, чтобы снизить риск отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".

Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами, — приводит агентство слова специалиста инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентины Семёновой.

Она рекомендует заправлять салаты только перед подачей на стол, а в оливье или столичный салат не добавлять сразу свежие огурцы. Эти приёмы помогут продлить срок хранения этих блюд.

Если же рецепт подразумевает укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого, то надо учитывать, что срок хранения таких салатов как минимум на 6 часов короче, чем у их незаправленных коллег по столу, и составляет не более 24 часов. Такой же максимальный срок отведён салатам из варёных, тушёных и жареных овощей.

Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавлением мяса, птицы и копчёностей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой — не больше 12 часов, — сказала журналистам специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова.

Лучшими же в вопросе хранения эксперты называют салаты из маринованных, квашеных и солёных овощей — до 36 часов. А вот если в свежий салат добавить консервы или яйца, а затем заправить, то срок его хранения стремительно сокращается до шести часов. Если в списке ингредиентов имеется рыба или морепродукты, то такой салат может продержаться до 12 часов, а потом всё.

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