Эксперты рассказали, как готовить праздничный салат, чтобы потом не отравиться

Отмечается, что лучшими в вопросе хранения эксперты называют блюда из маринованных, квашеных и солёных овощей.

Срок жизни новогодних салатов крайне недолог — не более суток, поэтому заправлять их майонезом или соусом лучше в последний момент, перед подачей на стол, чтобы снизить риск отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами, — приводит агентство слова специалиста инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентины Семёновой.

Она рекомендует заправлять салаты только перед подачей на стол, а в оливье или столичный салат не добавлять сразу свежие огурцы. Эти приёмы помогут продлить срок хранения этих блюд.

Если же рецепт подразумевает укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого, то надо учитывать, что срок хранения таких салатов как минимум на 6 часов короче, чем у их незаправленных коллег по столу, и составляет не более 24 часов. Такой же максимальный срок отведён салатам из варёных, тушёных и жареных овощей.

— Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавлением мяса, птицы и копчёностей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой — не больше 12 часов, — сказала журналистам специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова.

Лучшими же в вопросе хранения эксперты называют салаты из маринованных, квашеных и солёных овощей — до 36 часов. А вот если в свежий салат добавить консервы или яйца, а затем заправить, то срок его хранения стремительно сокращается до шести часов. Если в списке ингредиентов имеется рыба или морепродукты, то такой салат может продержаться до 12 часов, а потом всё.

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