Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

55-летний бизнесмен убил свою 47-летнюю супругу, когда они отдыхали в Доминикане. Об этом сообщает "Регион online".
Мужчина заперся в номере отеля с трупом жены. Сотрудники отеля решили зайти внутрь, только когда по коридорам распространился неприятный запах. Они вызвали полицию, которая обнаружила тело женщины с многочисленными гематомами и ушибами.
— Мужчина сказал силовикам, что 36 часов не замечал отсутствия своей супруги и спокойно оставался в номере, — сообщает источник.
Житель Мурманска утверждает, что у них с женой не было никаких проблем. Свою причастность к её смерти мужчина отрицает: считает, что женщина погибла от "болезни сердца". На данный момент он задержан местными правоохранительными органами.
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