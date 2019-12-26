Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Мужчина сказал силовикам, что в течение практически двух суток не замечал отсутствия своей жены и оставался в номере.

55-летний бизнесмен убил свою 47-летнюю супругу, когда они отдыхали в Доминикане. Об этом сообщает "Регион online".

Мужчина заперся в номере отеля с трупом жены. Сотрудники отеля решили зайти внутрь, только когда по коридорам распространился неприятный запах. Они вызвали полицию, которая обнаружила тело женщины с многочисленными гематомами и ушибами.

— Мужчина сказал силовикам, что 36 часов не замечал отсутствия своей супруги и спокойно оставался в номере, — сообщает источник.

Житель Мурманска утверждает, что у них с женой не было никаких проблем. Свою причастность к её смерти мужчина отрицает: считает, что женщина погибла от "болезни сердца". На данный момент он задержан местными правоохранительными органами.