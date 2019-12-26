Эксперты: В России самый дешёвый безлимитный интернет

В каждой из стран анализировались тарифы не более чем четырёх крупнейших операторов столичных регионов.

В России самая низкая средняя стоимость тарифов на безлимитный интернет среди 50 стран с самым большим ВВП. Об этом говорится в исследовании, проведённом аналитическим агентством Content Review, чьими результатами поделилось ТАСС.

За период исследования эксперты проанализировали пакетные и безлимитные тарифы порядка 136 операторов, рассчитали среднюю стоимость одного гигабайта и задокументировали средние тарифы на безлимитный интернет. По стоимости одного гигабайта пакетного интернета Россия занимает шестое место (37,3 рубля против средней стоимости в мире в 187 рублей), но первое — по стоимости безлимитного. В среднем стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3181 рубль, в России — 602,5 рубля.

Руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников считает, что такая картина может быть связана с особенностью рынка по предоставлению услуг передачи мобильной связи. Так, в развитых странах, по его словам, средняя стоимость безлимитного интернета выше, потому что он позиционируется как премиальная услуга и редко используется в конкурентной борьбе. Но в развивающихся странах, где этот продукт используется как элемент демпинга, стоимость продукта уменьшается.