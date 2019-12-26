Путин поздравил с 15-летием компанию "Русгидро"

Президент России Владимир Путин направил поздравление компании "Русгидро", которая отмечает 15-летний юбилей. Текст письма опубликован на сайте компании.

— С удовлетворением отмечу, что сегодня, как и в предыдущие годы, в холдинге работают компетентные и опытные специалисты, которые берегут и развивают профессиональные традиции, понимают важность и востребованность своего труда, делают ставку на привлечение серьёзных инвестиций, модернизацию инфраструктуры отрасли, внедрение инновационных технологий, — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что "Русгидро" по праву считается одной из самых мощных электроэнергетических компаний страны, которая объединяет в себе мощные электростанции, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, инжиниринговые, энергосбытовые организации и многое другое.

— Желаю вам новых достижений и всего наилучшего, — подытожил Путин.