В США показали письмо Кеннеди, в котором он уверял, что защитит Санту от русских

254

Фото © Pixabay

На выставке в США показали письмо 50-летней давности, написанное 35-м президентом США Джоном Кеннеди для маленькой девочки, очень сильно переживающей за судьбу Санта-Клауса, который мог погибнуть в ходе испытаний СССР атомной бомбы на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщила пресс-служба музея имени экс-президента.

Тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе. Я разговаривал с ним вчера, и он в порядке. Он снова отправится в свой тур этим Рождеством, — говорится в письме президента.

<p>Фото © <a href="https://jfk.blogs.archives.gov/2019/12/09/archives-staff-picks-fall-and-winter/" target="_blank">Библиотека им. Джона Кеннеди</a></p>

До этого тогда ещё восьмилетняя жительница штата Мичиган Мишель Рохон написала президенту, что её очень сильно беспокоит судьба одного "известного жителя" Северного полюса из-за испытаний "царь-бомбы" Советским союзом за полярным кругом.

Пожалуйста, не позволяйте русским бомбить Северный полюс, потому что они убьют Санта-Клауса, — говорится в письме девочки.

Помимо письма на выставке также были представлены другие рождественские эпизоды жизни бывшего главы государства: архивные рисунки и снимки из его детства и более поздних периодов жизни, а также копии семейных открыток.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×