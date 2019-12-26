В Хабаровском крае пожарные спасли из горящей квартиры четырёх жителей и кошку

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Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Возгорание произошло на четвёртом этаже, в коммунальной квартире. Пострадавших нет.

Спасатели в Комсомольске-на-Амуре эвакуировали из горящей квартиры четырёх жильцов и кошку. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на своём официальном сайте.

В сообщении указано, что пожарные, прибывшие по вызову на улицу Орджоникидзе, обнаружили, что из окна четвёртого этажа идёт дым. Звено спасателей, пройдя по лестничным маршам, эвакуировало из помещения четырёх человек и кошку.

Огонь повредил напольное покрытие площадью один квадратный метр. Причины возгорания устанавливаются.

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