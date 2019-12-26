В Приморье ребёнок застрелил сестру из ружья, оставленного без присмотра

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Фото © Flickr/NechakoRiver

По факту этой трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Мальчик из оставленного без присмотра взрослых ружья во время игры случайно застрелил младшую сестру. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительной информации, ребёнок получил доступ к оружию и, играя с ним, случайно спустил курок.

О каких-либо подробностях происшествия не сообщается.

Ранее Лайф писал о многодетной семье веганов, которые заморили годовалого сына голодом.

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