В Приморье ребёнок застрелил сестру из ружья, оставленного без присмотра

Мальчик из оставленного без присмотра взрослых ружья во время игры случайно застрелил младшую сестру. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительной информации, ребёнок получил доступ к оружию и, играя с ним, случайно спустил курок.
О каких-либо подробностях происшествия не сообщается.
Ранее Лайф писал о многодетной семье веганов, которые заморили годовалого сына голодом.
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