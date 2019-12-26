Неадекват протаранил человека и несколько машин в центре Казани — видео

Полицейские Приволжского района Казани выясняют обстоятельства странного происшествия с дракой и несколькими последующими ДТП, которое произошло на улице Татарстан. Видеозапись инцидента была опубликована в группе "Регион-116 | Казань" во "ВКонтакте".

На первых кадрах записи видно несколько человек, отходящих от стоящей у края проезжей части иномарки тёмного цвета, ещё один в этот момент открывает багажник. В этот момент машина резко трогается назад и буквально впечатывает мужчину в стоящий за его спиной автомобиль. После этого машина так же резко устремляется вперёд и таранит стоящие там авто.

В следующие несколько минут, которые остались за кадром, неизвестный успевает ещё несколько раз повторить свои манёвры, попутно устроив ДТП с проезжающей мимо "грантой" и пассажирским автобусом, после чего начинаются "разборки".

Как передаёт портал "Реальное время", после всего этого один из пассажиров автомобиля пытался устроить драку с пострадавшими, но ему помешал неизвестный мужчина. По словам очевидцев, он находился в состоянии опьянения.

По данным МВД по республике, после инцидента в больницу был отправлен один пострадавший. Полицейским также удалось установить владельца тёмного автомобиля, но пока выясняется, кто находился за рулём.

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