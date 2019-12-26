После аварии Ми-8 в Красноярском крае госпитализирован седьмой пассажир

Из-за того что машина во время набора высоты завалилась на бок, пострадало 16 человек, семеро госпитализированы.

Количество госпитализированных после жёсткой посадки вертолёта в Эвенкийском районе Краснодарского края выросло до семи человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минздрава региона.

Ранее Минздрав сообщал о госпитализации шести пассажиров. По свидетельству представителя министерства, у всех травмы средней степени тяжести — переломы и ушибы.

Напомним, что утром 25 декабря вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа, который транспортировал 21 пассажира на Юрубченское месторождение, совершил жёсткую посадку неподалёку от села Байкит Красноярского края. Источник в экстренных службах региона сообщил, что вертолёт при взлёте попал в сильный снежный вихрь и завалился на бок.