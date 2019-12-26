Путин признался, что в последнее время спит по четыре-пять часов — видео

Президент России Владимир Путин в перерыве предновогоднего хоккейного матча на Красной площади рассказал партнёрам по игре, что в последнее время очень мало спит.

В ходе разговора с главой государства бизнесмен Геннадий Тимченко подчеркнул, что много работает, а потому у него не получается уделять должное внимание тренировкам. В ответ Путин рассказал о своей другой проблеме.

— Мало спал — четыре-пять часов. Маловато, — сказал российский лидер.

Напомним, 25 декабря на Красной площади состоялся предновогодний матч Ночной хоккейной лиги, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Его команда сумела одержать победу со счётом 8:5, а сам он сумел забить больше половины голов красных.