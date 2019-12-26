Четверг встретит жителей столицы гололедицей и облачностью

По области ожидаются небольшие осадки, а ночью температура опустится до минус одного градуса.

Облачная погода, слабый ветер, гололедица и до двух градусов тепла ожидается в Москве в четверг. Об этом рассказывает Гидрометцентр.

Днём в столице столбики термометров поднимутся до двух градусов тепла. Ветер слабый, местами возможны гололедица и небольшие осадки. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ночью температура опустится до минус одного градуса

В Подмосковье температура будет колебаться от минус двух до плюс трёх градусов, местами будет гололедица. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус четырёх.