Вильфанд оставил москвичам надежду на новогодний снег, но это не точно

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Фoто © Михаил Терещенко / ТАСС

Учитывая погодную ситуацию, которая сложилась в Центральной России и столичном регионе в частности, ожидать сугробов москвичам не приходится, однако, даже несмотря на потепление 31 декабря, надежда на небольшой снежок в новогоднюю ночь всё же есть. Об этом заявил и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придётся, на санках детей тоже не повозишь, даже в понедельник, когда снежок будет, — приводит его слова РИА "Новости".

Он уточнил: жителям столицы можно и вовсе забыть о белых пейзажах до ближайшей субботы, в этот день ожидаются осадки и отрицательная температура ночью — до минус пяти. Правда, днём по-прежнему в районе нуля.

В воскресенье температура опустится заметнее, но осадков не будет, а вот в понедельник ожидаются более облачная погода и умеренные осадки, которые вполне могут пережить вторничное потепление и дождаться новогодней ночи, но есть вероятность, что снег останется только в пригороде.

Ранее Лайф сообщал, что декабрь 2019-го в Москве может стать самым малоснежным за последние 70 лет.

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