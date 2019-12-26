Вильфанд оставил москвичам надежду на новогодний снег, но это не точно

Учитывая погодную ситуацию, которая сложилась в Центральной России и столичном регионе в частности, ожидать сугробов москвичам не приходится, однако, даже несмотря на потепление 31 декабря, надежда на небольшой снежок в новогоднюю ночь всё же есть. Об этом заявил и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придётся, на санках детей тоже не повозишь, даже в понедельник, когда снежок будет, — приводит его слова РИА "Новости".

Он уточнил: жителям столицы можно и вовсе забыть о белых пейзажах до ближайшей субботы, в этот день ожидаются осадки и отрицательная температура ночью — до минус пяти. Правда, днём по-прежнему в районе нуля.

В воскресенье температура опустится заметнее, но осадков не будет, а вот в понедельник ожидаются более облачная погода и умеренные осадки, которые вполне могут пережить вторничное потепление и дождаться новогодней ночи, но есть вероятность, что снег останется только в пригороде.

Ранее Лайф сообщал, что декабрь 2019-го в Москве может стать самым малоснежным за последние 70 лет.