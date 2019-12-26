Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС РФ, обвиняемого в мошенничестве

Суд в Москве арестовал всё имущество заместителя главы Генштаба Вооружённых сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общая стоимость арестованного, куда входят земельные участки и объекты недвижимости, составила несколько миллионов рублей.

Напомним, что генерал-полковника Арсланова обвиняют в крупном мошенничестве. Он проходит фигурантом по делу "Воентелекома". При этом каким образом, не уточняется.