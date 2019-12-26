Титов рассказал об интересе Путина к изучению российского виноделия

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Фото © Официальный сайт Президента России

Если президент России Владимир Путин интересуется каким-либо вопросом, то к его изучению подходит очень внимательно, не стала исключением и тема виноделия в стране. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Он вспомнил, как российский лидер дважды посещал заводы бренда "Абрау-Дюрсо", развитием которого с 2006 по 2012 год занимался Титов, и во время экскурсии получил экземпляр специальной книжки с основными винодельческими терминами, которые выдают посетителям производства.

Спустя некоторое время мы встретились на одном из рабочих совещаний. Он подошёл ко мне, достал из кармана эту книжечку и сказал: "Вот, изучаю!" Конечно, это говорит о том, что он очень внимательно подходит к изучению вопросов, — цитирует Титова РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что половина россиян считают Путина политиком года.

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